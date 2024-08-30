伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「女房に惚れてお家繁盛？」（第110回）が30日に放送され、ラストで家族の団らんが描かれる中、一転してシリアスな次週予告が映し出されると、ネット上には「ついに」「来週重っっ！」「終わり方と予告の温度差…」など声が集まった。【写真】『虎に翼』第110回場面カット思いを語るのどか（尾碕真花）寅子たちとの同居がつらいと