「世の中のお得なもの」を大吉洋平アナウンサーが紹介する「高コスパ！お得ハンター」。８月２７日（火）は、兵庫県伊丹市のエディオン伊丹店２階にある「ビッグウッド伊丹店」から生中継です。「ビッグウッド伊丹店」では半額はおろか、最大９割以上の割引がある家具などが揃います。例えば３人掛けカウチソファーが１３万円台→５万円台、電動リクライニングチェアが１７万円台→６万円台、一枚板テーブルが３９万円台→２万