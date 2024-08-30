◆マツダボール杯第１１回日本少年野球長野交流大会▽リーグ戦Ｇ組藤岡ボーイズ（群馬）１２―６諏訪ボーイズ（長野）＝６回時間切れ＝▽同多摩川ボーイズ（東京西）１０―０藤岡ボーイズ＝６回コールド＝（８月１６日・しんきん諏訪湖スタジアム）２年生以下の新チームによる支部交流大会のマツダボール杯第１１回長野交流大会が行われた。長野県支部ほか９支部の２４チームが参加。今年からリーグ戦、決勝トーナメン