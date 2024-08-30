◆米大リーグアストロズ―ロイヤルズ（２９日、米テキサス州ヒューストン＝ミニッツメイドパーク）ドジャースを戦力外になり、アストロズ入りしたＪ・ヘイワード外野手が２９日（日本時間３０日）、本拠のロイヤルズ戦に「８番・右翼」で加入後初めてスタメン出場し、先制２点適時二塁打を放った。５回１死一、二塁で迎えた第２打席で、右翼線を破る２点適時二塁打を放って先制し、大歓声を浴びた。３５歳のヘイワードは今