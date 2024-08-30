◆第４４回小倉２歳Ｓ・Ｇ３（９月１日、中京競馬場・芝１２００メートル）８月３０日、美浦トレセンエンドレスサマー（牡２歳、美浦・上原佑紀厩舎、父アルアイン）は前日輸送の予定だったが、この日に中京競馬場へ向けて出発した。（中京への輸送は通常、金曜と土曜４時発。今週は土曜発がなくなり、木曜２０時に１便増やして対応）上原佑紀調教師は「土曜日の馬運車がなくなったので、早めに移動して競馬場で運動する予定です