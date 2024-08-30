ドナルド・トランプ前大統領が新刊書籍を通じてフェイスブックの親会社メタの最高経営者（ＣＥＯ）マーク・ザッカーバーグ氏が２０２０年の大統領選挙で自身の敗北のために陰謀を企て、今回もそうすれば「一生を監獄で過ごすことになるだろう」と主張した。２９日（現地時間）、米誌ポリティコによると、トランプ氏は３日発刊する『セーブアメリカ』で「ザッカーバーグ氏はフェイスブックにトランプ氏のような人材がいないと私に話