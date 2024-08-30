今期ドラマの視聴率は、二宮和也（41）主演のTBS系日曜劇場「ブラックペアン シーズン2」がトップを独走している。7月7日の初回は平均世帯視聴率11.8％、個人視聴率7.0％で2ケタスタート（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。以降1ケタに落ちたのは4話（7月28日OA）だけで、安定して2ケタをキープしている。【もっと読む】松嶋菜々子&二宮和也「あんぱん」凸凹夫婦はどうなる？ 迫る木村拓哉&天海祐希の“二の舞”エンタ