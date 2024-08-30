サンスター文具の携帯文具「スティッキール」シリーズに「スティッキールスタンプ」が登場。絶妙なカラーのスタンプ5色が1本になった、場所を取らないスティック型スタンプです☆ サンスター文具「スティッキールスタンプ」  発売日：2024年9月上旬価格：各825円(税込)サイズ：約W14×H100×D19mm種類：全8種販売店舗：全国の文具取り扱い店、オンラインショップ、Dtimes公式通販『DtimesStore』など サンスタ