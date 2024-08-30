2010年に発売された『テイルズ オブ グレイセス エフ』のリマスター作品となる『テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター』(Nintendo Switch/PlayStation5/PlayStation4/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam)が、2025年1月16日に発売となることが発表された。「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」アナウンスメントトレイラー：https://youtu.be/xhTr6199NBc豊かな緑に恵まれた星エフィネアを舞台に、仲間たちと共に世界の命