あす31日に開催予定だったシンガー・ソングライター小沢健二の『LIFE再現ライブ』（日本武道館）が、予定通り開催することが主催者のSMASHとホットスタッフ・プロモーションから発表された。【ジャケ写】よくなくなくなくなくなくない？「今夜はブギー・バック」30周年台風10号の影響で西日本を中心に各種イベントの延期や中止が相次いでおり、本ライブについて小沢も自身のSNSで「台風関係の情報については会場、スマッシュ、