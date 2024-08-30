〈「小学生でそんなんじゃ大人になったら売春婦になるしかないわよ!?」我が子を名門校に入学させようと暴走…過熱する中学受験ブームで生まれた“教育熱心”な親の“恐ろしい実情”とは〉から続く©新潮社『教育虐待 子供を壊す「教育熱心」な親たち』（原作：石井光太、構成：鈴木マサカズ、作画：ワダユウキ／発行：新潮社）は、ノンフィクション作家の石井光太氏が実際に取材した中学受験を取り巻く狂気的な実情を漫画化し