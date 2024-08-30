〈「小学生でそんなんじゃ大人になったら売春婦になるしかないわよ!?」我が子を名門校に入学させようと暴走…過熱する中学受験ブームで生まれた“教育熱心”な親の“恐ろしい実情”とは〉から続く©新潮社『教育虐待 子供を壊す「教育熱心」な親たち』（原作：石井光太、構成：鈴木マサカズ、作画：ワダユウキ／発行：新潮社）は、ノンフィクション作家の石井光太氏が実際に取材した中学受験を取り巻く狂気的な実情を漫画化し
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 感情ある? 神田さん巡り批判殺到
- 2. 菅田 過去ラブシーン原因で破局
- 3. 台風10号「最悪のケース」か
- 4. 河野氏に一撃 女子アナに称賛
- 5. 熊谷真実 10年間洗脳されていた
- 6. 目黒蓮 月9撮影現場で不協和音か
- 7. キムタクの「台風投稿」に批判
- 8. 1億円超タワマン購入 3年で後悔
- 9. 「しょぼ不倫」中丸超えた1位は
- 10. 台風10号は消えた? 気象庁の見解
- 1. 台風10号「最悪のケース」か
- 2. 台風10号は消えた? 気象庁の見解
- 3. 「日本の恥」話題小学生に批判も
- 4. 悠仁さまへ反対署名 サイト声明
- 5. レジ行列で割り込み 若者が怒声
- 6. 鈴木奈々「創価学会愛」堂々告白
- 7. 美人で聡明 ストーカー記者素顔
- 8. 兵庫知事に「とらふぐ事件」疑惑
- 9. 路上ライブ「うるさい」通報増加
- 10. 夜寝る前の反省 心身に悪影響か
- 1. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 2. 斎藤知事「告発職員処分は適切」
- 3. 結婚移住に支援金、事実上撤回＝女性限…
- 4. 世耕弘成氏 再び資金パーティー
- 5. 小学校で暴力が激増? 驚きの理由
- 6. 「北朝鮮経済に大きな打撃」
- 7. コバホーク小林鷹之もう完全失速…総裁…
- 8. 「世直しのため総理目指す」連携重視は…
- 9. 激怒隣人がモスキート音 子絶叫
- 10. セレブぶってる人のありがち一言
- 1. 日本領空侵犯「深読みはやめて」
- 2. ギリシャの港 死骸が埋め尽くす
- 3. 北朝鮮の留学生「水抜き」の脅威
- 4. 海外体操選手 自撮り中に転落死
- 5. 在日10年 仏人が帰国し驚いた訳
- 6. テイラー公演で数万人射殺計画か
- 7. ウに供与 米軍戦闘機F16が墜落
- 8. 欧州 10代のコンドーム離れ進む
- 9. 3500年前の壺 4歳児が誤り粉々に
- 10. 首都移転「市民置き去り」の実態
- 1. 1億円超タワマン購入 3年で後悔
- 2. 寝ない子はバカに…小児科医断言
- 3. NTT 世界初の「低遅延通信」公開
- 4. 建築プロ告白 要らなかった設備
- 5. アシックス 野球用品から撤退へ
- 6. 新紙幣 タンス預金のあぶり出し?
- 7. 子どもに年収聞かれた際の答え方
- 8. 車が5度涼しくなる? 日産の技術
- 9. 世帯年収900万 半数が不満と回答
- 10. 移住婚女性に支援金検討「差別」
- 1. 極薄の「iPhone17 Air」を発表か
- 2. THE NORTH FACEがAmazonで42%OFF
- 3. 「睡眠の質」を高めるための方法
- 4. Amazon 医薬品などが最大50%OFF
- 5. Amazonでザバスが最大44%オフに
- 6. Championやヘインズが最大46%OFF
- 7. Amazonで飲料が最大45%オフに
- 8. Ankerの充電器などが最大33%OFF
- 9. Amazonセール開幕 注目商品は?
- 10. 「口コミサイト」がGoogleを提訴
- 1. デコピン始球式 大谷左手に注目
- 2. 航空保安大W不倫 卑猥トーク流出
- 3. 大谷が勧誘していた幻の「侍J」
- 4. 男性記者と不倫? 2年前の怪文書
- 5. 平本蓮の疑惑 新告白で大混乱
- 6. 50−50期待の大谷 MVPには暗雲も
- 7. 大谷翔平に死球 投手の妻が声明
- 8. 元中日助っ人 3日で事実上戦力外
- 9. デコピン質問に変顔 大谷に反響
- 10. 中日「監督続投」なら主力流出か
- 1. 感情ある? 神田さん巡り批判殺到
- 2. 菅田 過去ラブシーン原因で破局
- 3. 目黒蓮 月9撮影現場で不協和音か
- 4. 河野氏に一撃 女子アナに称賛
- 5. 熊谷真実 10年間洗脳されていた
- 6. キムタクの「台風投稿」に批判
- 7. 「しょぼ不倫」中丸超えた1位は
- 8. 茂木健一郎氏 水ダウ企画に激怒
- 9. 肉食でナンパ癖...中丸の素顔
- 10. 優樹菜 一番嫌いな芸能人語る
- 1. なぜ…愛妻弁当に「家族写真」
- 2. 食べ物カビまみれ…義母に病判明
- 3. マッチした男性宅のトイレでゾッ
- 4. 東京都の難読駅名ランキング
- 5. 子に優しい店員退職 訳に母戦慄
- 6. コンビニ 雨の日の「NG行為」
- 7. 「離婚しちゃダメ」息子涙の訴え
- 8. 母の忠告無視して結婚 後悔の訳
- 9. 食事が大好きな1歳 まさかの口癖
- 10. 離婚寸前に…夫婦喧嘩でのNG行為