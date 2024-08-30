石泰峰氏、立憲民主党代表団と会見29日、岡田克也氏（左）と握手を交わす石泰峰氏。（北京＝新華社記者/殷博古）【新華社北京8月30日】中国の石泰峰（せき・たいほう）共産党中央政治局委員・中央統一戦線工作部長は29日、立憲民主党の岡田克也幹事長率いる同党代表団と北京で会見した。石泰峰氏、立憲民主党代表団と会見29日、岡田克也氏ら立憲民主党訪中団と会見する石泰峰氏。（北京＝新華社記者/殷博古）