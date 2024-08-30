ダイソーから、人気キャラクター・クロミちゃんのフェイス型せっけんが登場！何よりクロミちゃんの顔のデザインが可愛くて、見た目に癒されます。小さめサイズだからトイレやお風呂に置いておけば、ちょこっと洗いに活躍。さらに泡立ちも良好で、ラズベリーの甘〜い香りに癒される、と至れり尽くせりな逸品でした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クロミ フェイス型せっけん価格：￥110内容量：30g販売ショップ：ダイソ