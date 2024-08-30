首都圏では、およそ5人に1人もの小学生が受験に挑戦する現代。熾烈な競争の中で心身ともに疲弊していく少年少女がいる。【マンガ】『教育虐待 子供を壊す「教育熱心」な親たち』を読む子供本人の限界を超えた努力を保護者から強制され、場合によっては、暴力や暴言が伴うこともあるという。そうした「教育虐待」の実情に迫った漫画が、『教育虐待 子供を壊す「教育熱心」な親たち』（原作：石井光太、構成：鈴木マサカズ、作