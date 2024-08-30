アメリカ大統領選挙で民主党の候補となったハリス副大統領が、立候補の表明後初めてメディアのインタビューに応じ、勝利すれば共和党から閣僚を起用する考えを表明しました。アメリカハリス副大統領「私は多様な意見を受け入れることにこれまでのキャリアを費やしてきた。最も重要な決断を下す際には、異なる見解や経験を持つ人がテーブルにつくことが重要だと思う」ハリス副大統領はCNNのインタビューで、共和党員の閣僚起