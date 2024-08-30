第一屋製パン（以下、第一パン）は、創味食品のロングセラー中華調味料「創味シャンタン」とコラボレーションした「豚まんドッグ」・「中華風たまごパン」の2品を9月1日から発売する。中華の万能調味料「創味シャンタン」を具材の味付けに使用し、うまみが詰まった中華風の惣菜パンに仕立てた。全国の中華料理店で長年使われ、愛されてきた「創味シャンタン」の味を、パンでも楽しんでほしいという。「創味シャンタン」は、創味食