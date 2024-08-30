８月29日、日本サッカー協会は北中米ワールドカップ・アジア最終予選の中国戦（９月５日）、バーレーン戦（同10日）に臨む日本代表のメンバー発表を行なった。これを受けて、元日本代表DFの内田篤人氏は、同日に出演したテレビ朝日系列の「報道ステーション」で、「気になった３つの事柄」があると紹介した。最初に挙げたのが、今年５月に現役を引退した元日本代表キャプテン長谷部誠氏のコーチ就任だ。そのレジェンドとサム