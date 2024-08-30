台風10号は、西日本を東寄りに進んでいます。国内の空の便は、30日、全日空が西日本の空港を発着するあわせて346便、日本航空が九州発着を中心にあわせて287便、それぞれ欠航を決めています。一方、両社ともに東海道新幹線の運休を受け、羽田と伊丹や中部を結ぶ臨時便を飛ばしています。