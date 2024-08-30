台風10号の影響で9月1日に順延となった佐賀競馬6R「第24回サマーチャンピオン」（Jpn3、17時25分発走予定）で新たな乗り代わりが以下の通り発表された。（4）テイエムフェロー（牡5＝佐賀・平山宏秀）飛田愛斗→長田進仁（飛田が同日の金沢12R「西日本3歳優駿」に騎乗するため）なお29日に発表された（3）ホウオウスクラム（牡9＝高知・田中守）については出水拓人が騎乗停止期間中のため、田中直人に乗り代わりとなっている