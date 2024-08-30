陸上自衛隊北部方面総監部はきょう（2024年8月30日）、駐屯地の更衣室に侵入し、隊員を盗撮したとして、北部方面後方支援隊の2等陸曹（36）を停職12ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。北部方面総監部によりますと、この2等陸曹は、2022年7月27日から2023年1月18日までの間、不正に作成した鍵を使い、駐屯地の更衣室に侵入し隊員を盗撮したということです。その後2023年1月20日、被害にあった隊員が更衣室内に設置されていたカメ