北海道・空知の新十津川町で、けさ（2024年8月30日）、軽乗用車が大型ダンプと衝突し1人が軽傷を負いました。道路わきに止まった大型ダンプは、前方のパネルが外れています。新十津川町弥生で30日午前7時ごろ、町道を直進していた軽ワゴン車が、道路沿いの砂利採取場に入るため右折しようとした大型ダンプと衝突しました。 この事故で、軽ワゴン車を運転していた男性が右腕に軽いけがをしました。警察が事故の原因を調べていま