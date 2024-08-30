[３０日 ロイター] - アジア時間序盤の原油先物はほぼ横ばい。中東などの供給を懸念する一方、需要低迷の兆候にも警戒感が出ている。００３３ＧＭＴ（日本時間午前９時３３分）時点で、北海ブレント先物は３０日が期日の１０月限が横ばい、より取引が多い１１月限は０．０７ドル（０．０９％）安の１バレル＝７８．７５ドル。米ＷＴＩ先物は０．１１ドル（０．１４％）安の７５．８０ドル。政治対立が続くリビアでは油田の操業