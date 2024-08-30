台風10号の影響できょうもコンビニの臨時休業が続いています。▼セブンーイレブンでは午前7時時点、鹿児島・宮崎・熊本など九州全域に加え、広島・山口、四国地方など、あわせておよそ1400店舗が一時休業しています。人や建物への大きな被害はなく、鹿児島・宮崎方面は順次営業を再開する見込みです。▼ローソンは午前9時半時点、福岡・大分・熊本などで九州の4割以上にあたるおよそ600店舗が一時休業。▼ファミリーマートはきのう