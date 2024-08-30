気象台は、午前11時16分に、大雨警報（土砂災害）を伊万里市、玄海町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・伊万里市、玄海町に発表佐賀県では、30日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□大雨警報・土砂災害30日夜のはじめ頃にかけて警戒■唐津市□大雨警報・土砂災害30日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピーク時間30日昼前■伊