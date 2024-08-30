新善波トンネルの伊勢原市側のり面が崩れ、通行車が巻き込まれた現場＝３０日、伊勢原市善波（市提供）台風１０号接近による影響で３０日午前６時４５分ごろ、秦野、伊勢原市境にある国道２４６号の新善波トンネルの伊勢原側のり面で崖崩れが発生した。伊勢原署によると、通行途中の車両数台が巻き込まれたが、けが人はいなかった。影響で秦野市側の名古木交差点から伊勢原市側の西河内交差点が上下線で通行止めとなった。トン