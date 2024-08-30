第69回全国高校軟式野球選手権大会（日本高校野球連盟主催、朝日新聞社、毎日新聞社など後援）は30日、兵庫県明石市の明石トーカロ球場で決勝があり、中京（東海・岐阜）が、初優勝を目指した仙台商（東東北・宮城）に2―0で勝ち、3年連続13度目の優勝を果たした。大会3連覇は1959〜61年に平安（京都）、2017〜19年に中京学院大中京（現・中京）が達成したのと並ぶ最多タイ。13度の優勝回数は大会最多記録を更新した。仙台商―中