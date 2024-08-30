佐藤隆太（44）塚本高史（41）、リモート参加の岡田義徳（47）、桃月なしこ（28）らが30日、東京・新宿の新宿バルト9で、映画「THE3名様Ω〜これってフツーに事件じゃね！？〜」（森谷雄監督）の公開初日舞台あいさつを行った。漫画家・石原まこちんさんの同名漫画が原作。フリーター3人組のジャンボ（佐藤）、ミッキー（塚本）、まっつん（岡田）が深夜のファミリーレストランで緩い会話をダラダラと繰り広げる様子を描いた作品。