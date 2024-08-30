秋ファッションに欠かせないジャケットのコーデを紹介します。大ぶりなピアスの詳細はこちらからチェックして。1. チェック柄でクラシックさとトレンド感2. 明るめの単色ジャケット3. 定番グレージャケット4. ルーズスタイルのジャケット5. ブランドロゴジャケット写真・文 平野秀美