壱番屋が展開するカレーハウス「CoCo壱番屋」は9月1日から、オリジナルネーム入りスプーンが当たる「Myスプーンキャンペーン2024」を開始する。【関連記事】ココイチ「カシミールチキンカレー」9月1日、「スパイスカレーシリーズ」から発売、“豊かな香り”と“深いコク”、具材はタンドリーチキンと素揚げしたじゃがいも/カレーハウスCoCo壱番屋合計税込1,000円以上のレシートで応募するキャンペーンで、オリジナルネーム入りスプ