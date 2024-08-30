◆不来方賞・Ｊｐｎ２（９月３日、盛岡競馬場・ダート２０００メートル＝１着馬にジャパンダートクラシックの優先出走権）追い切り＝８月３０日、美浦トレセン３連勝中のカシマエスパーダ（牡３歳、美浦・鈴木慎太郎厩舎、父ホッコータルマエ）が、今年から交流重賞に生まれ変わった同レースで重賞初制覇を手にしようとしている。前走の鳳雛Ｓは２番手追走から楽々と４馬身突き抜けるワンサイドでの楽勝。１秒３差をつけた３着