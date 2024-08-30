◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。今季メジャーデビューの左腕・ポビッチと初対戦となった初回先頭の第１打席は中飛に倒れたが、打球速度１０４・６マイル（約１６８・３キロ）、角度１９度、飛距離３７６フィート（約１１４・６メートル