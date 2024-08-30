今年1月に東京ビッグサイトで行われた「国際宝飾展」のイベントで、販売用に展示されていた真珠のペンダント計6本を盗んだとして警視庁は28日、中国籍女性・義小鳳容疑者（37）、胡慧玲容疑者（37）の2人を窃盗容疑で逮捕したと発表した。被害額は186万5000円。2人はこれまで世界各国で活動してきた中国人窃盗グループ、「ピンクパンダ」のメンバーとみられている。山手線ロレックス強盗は「即興型共犯」だった…アイコンタクト