台風１０号は３０日午前、九州北部を横断し、夕方以降に四国へ接近する見込みだ。勢力が弱まり、暴風域はなくなったが、九州を中心に西・東日本の広い範囲で記録的な大雨が続いている。読売新聞のまとめでは、３０日午前９時現在、土砂崩れなどで４人が死亡、２人が行方不明で、九州を中心に計９３人が重軽傷を負った。気象庁によると、３０日明け方までの７２時間降水量は、多い所で九州南部８００ミリ、九州北部６００ミリを