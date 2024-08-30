◇MLB カージナルス 4-1 パドレス(日本時間30日、ブッシュ・スタジアム)パドレスの松井裕樹投手と、カージナルスのラーズ・ヌートバー選手の、侍ジャパン対決が実現しました。2人は2023年のWBCでともに侍ジャパンに選出され、世界一のメンバーとなりました。この試合では5回、1アウト満塁の場面で松井投手がマウンドを任されると、対するはヌートバー選手。2球目136キロのスライダーを投じると、ヌートバー選手は高く打ち上げレフ