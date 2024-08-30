老舗百貨店の「中三」は29日、青森地裁弘前支部から破産手続きの開始決定を受けたと発表した。負債総額は約9億円。弘前店は閉店する。中三は1896年に五所川原市で呉服店として創業し、戦後は百貨店として弘前、青森、盛岡などに店舗を拡大した。だが、郊外型店舗との競合などで売り上げが低迷。2011年に民事再生法の適用を受け経営再建を図り、19年には青森店を休業して、残る弘前店の運営に注力したが好転せず、事業の継続を