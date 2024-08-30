10月11日（金）から14日（月・祝）の期間、JR大阪城公園駅前広場にて『クラフトビアホリデイ2024 produced by YTE』が開催される。 2015年にスタートした『クラフトビアホリデイ』。これまでにのべ9万人以上を動員し、今年で8回目を迎える。北は北海道、南は九州まで日本全国のトップブルワリーが大集結するほか、こだわりグルメも多数出店。ビール以外にも、ノンアルコールドリンク（モクテル）も用意し