JR西日本は、31日の山陽新幹線の運転計画を発表しました。山陽新幹線の新大阪～博多間は、本数を減らして始発から運転予定です。一方、東海道新幹線が三島～名古屋間で終日運転を取りやめるため、山陽新幹線は終日、新大阪発着とし、東海道新幹線への直通運転を取りやめるということです。【2024年8月30日午前11時の情報】