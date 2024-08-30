■日本郵便30日は熊本県内の郵便局を閉鎖し、配達、集荷などの業務を休止しているが、各郵便局の安全が確認でき次第、営業を再開予定■ヤマト運輸30日9:00から県内の集荷や配達、営業所の営業を再開■佐川急便30日から県内の集荷や配達、営業所の営業を再開＊今後の台風の影響で、状況が変わる可能性があります。詳しくはそれぞれのウェブサイトなどを確認してください。