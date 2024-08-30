東京都杉並区は、30日午前10時17分に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しました。「避難指示（警戒レベル4）」が発令されたのは久我山２丁目16・18番の57世帯 110人、和泉4丁目18・39・40番の32世帯 62人、堀ノ内１丁目9番の30世帯 58人など合わせて141世帯 273人です。「避難指示」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください