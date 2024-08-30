ステージでパフォーマンスを披露するテイラー・スウィフトさん＝７月５日、オランダ・アムステルダム/Aldara Zarraoa/Getty Images（ＣＮＮ）米中央情報局（ＣＩＡ）をはじめとする米諜報（ちょうほう）機関はオーストリアの法執行機関に情報を提供し、テイラー・スウィフトさんのコンサート襲撃を阻止することに成功した。ＣＩＡのデイビッド・コーエン副長官が２９日、確認した。このたくらみは過激派組織イラク・シリア・イスラ