東京時間10:24現在 東京金先物AUG 25月限（TOCOM） 1グラム＝11758.00（+5.00+0.04%） ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2548.60（-11.70-0.46%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 国内の金相場は堅調に推移しているものの、日中取引開始後は上値がやや重い。ドル建て現物相場は過去最高値付近で推移しているように、ドル離れが進むなかで金に対する需要は根強いままだが、月末とあって国内