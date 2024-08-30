東京時間10:24現在 ＮＹ原油先物10 24月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝76.01（+0.10+0.13%） 時間外取引でニューヨーク原油はしっかりと推移しているものの、動意は限定的。海外原油は月末にかけて上下動を繰り返しており、方向感は乏しい。ただ、米エクソンモービルが発表した試算で、２０３０年には最大で日量７０００万バレルの供給不足が発生するリスクが指摘されたことが話題となっている