USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK12.668.0610.098.04 1MO12.146.5310.197.18 3MO11.476.7410.067.45 6MO10.466.399.617.26 9MO9.986.399.407.33 1YR9.676.459.277.41 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.529.6911.10 1MO10.909.158.92 3MO10.879