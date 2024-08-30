【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）のウォリアーズに所属するスター選手、ステフィン・カリー（３６）が６２６０万ドル（約９０億７７００万円）で１年の契約延長に合意したと、スポーツ専門局ＥＳＰＮが２９日に伝えた。既に２０２５〜２６年シーズンまでの４年契約を結んでおり、２６〜２７年シーズンまで契約を延長することになる。カリーは今夏のパリ五輪で米国代表の金メダル獲得に貢献した。