ドジャース・大谷翔平投手（３０）が出演する新ＣＭが、９月２日から放映されることを３０日、寝具メーカーの「西川」が発表した。大谷が１７年から睡眠コンディショニングサポート契約を結んでいる西川。ＳＬＥＥＰＴＥＣＨブランド「エアー」は、大谷を起用した「エアーヘルシオン体感キャンペーン」を３０日から９月３０日の期間で、全国の「エアーヘルシオン」取扱店舗で開催する。キャンペーンの開催に合わせて、大