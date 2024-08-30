◆第６０回新潟記念・Ｇ３（９月１日、新潟競馬場・芝２０００メートル）＝８月３０日、栗東トレセンオークス３着からの休み明けとなるライトバック（牝３歳、栗東・茶木太樹厩舎、父キズナ）は、朝一番にＣＷコースを軽く流した。太め感もなく、仕上がりはよさそうに映る。台風の影響を考え、予定を早めてこの日の午前９時に新潟に向けて出発した。高橋一助手は「元気がいいので、ハッキングをしました。テンションは上がってい