30日午前10時45分現在、神奈川県厚木市は市内に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しています。「避難指示（警戒レベル4）」が発令されているのは厚木市全域(厚木地区、相川地区を除く)の11451世帯 31526人、荻野川（及川の一部,及川一丁目の一部,及川二丁目の一部,上荻野の一部,中荻野の一部,下荻野の一部）の1738世帯 4828人、玉川（岡田,岡田五丁目の一部,下津古久,戸田の一部,酒井の一部,上落合の一部,長沼の一部）の1481世帯