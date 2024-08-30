気象台は、午前11時3分に、大雨警報（土砂災害）を金ケ崎町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・金ケ崎町に発表内陸では、30日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■花巻市□大雨警報・土砂災害30日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mmピーク時間30日昼前■北上市□大雨警報・土砂災害30日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mmピーク時間