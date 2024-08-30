神田真人氏前財務省財務官で内閣官房参与の神田真人氏（59）＝兵庫県出身＝が、9月1日に神戸市の顧問に就任することが30日、市への取材で分かった。市は財務省での職務経験に加え、国際金融情勢に精通する神田氏の見識を市政運営に生かす。神田氏は1987年に大蔵省（現財務省）に入った。国際局長などを経て2021年から財務官を務め、円安の進行を受けて円買いドル売りの為替介入を主導した。今年7月31日に財務官を退任し、8月1