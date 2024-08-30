まだまだ影響続きそうです。東海道寸断 北陸は生きている！2024年8月30日10時40分現在、台風10号の接近により新幹線の運行に大きな影響が出ています。北陸新幹線（画像：写真AC）。東海道・山陽新幹線で運行されているのは、名古屋−広島間のみ。直通運転は取りやめとなっており、名古屋−新大阪間は1時間あたり2本程度「こだま」が走るのみとなっています。ただし、長時間にわたる運転見合わせ等が発生する場合があるとしてい